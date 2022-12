VANUPIE + S’N’K La Batterie Grande Salle, 28 janvier 2023, .

VANUPIE + S’N’K Samedi 28 janvier 2023, 20h30 La Batterie Grande Salle

A partir de 8,50€

Reggae Soul

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt [{« link »: « https://www.metassos.fr/ »}, {« link »: « https://latourmetleswatts.com/ »}, {« link »: « mailto:info@metassos.fr »}, {« data »: {« author »: « VanupieOfficiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Vanupiu00e9 – SHARING THE LIGHT (feat Harrison Stafford from Groundation) – Album GOLD – Shoestring Records & Come on Music nnSite Web : https://www.vanupie.comnnRu00e9alisation / Montage : Fabrice ZarebannVANUPIu00c9nhttps://www.facebook.com/VanupieOfficiel?fref=tsnnHARRISON STAFFORDnhttps://www.facebook.com/harrisonstaffordmusic/nn#vanupiu00e9#harrisonstafford#sharing the light », « type »: « video », « title »: « VANUPIu00c9 – SHARING THE LIGHT (Feat. HARRISON STAFFORD) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_RUdfpQ5Nms/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_RUdfpQ5Nms », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCj-JAu3oBrALzmnakHJsyzg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Met’Assos Attention !!

Si vous êtes détenteur d’un pass 2 jours ou d’un pass samedi de l’édition 2022 du Festival La Tour Met Les Watts, vous pourrez accéder à l’événement gratuitement.

Pour cela, il suffit d’envoyer une demande de réservation à info@metassos.fr, en indiquant votre numéro de billet, nom et prénom. VANUPIÉ Avec 100 millions de vues sur Youtube pour son titre Rockadown, l’artiste à la voix extraterrestre joue partout, pour tout le monde et plaît sans aucune distinction. Un univers pop-soul avec une touche de Reggae sur un discret skank de guitare acoustique, découvrez l’album Gold de Vanupié. https://youtu.be/_RUdfpQ5Nms – S’N’K (1ère partie) Un reggae frais teinté de hip-hop et d’électro, des « flow » percutants et chantés, le duo montant S’N’K présente leur premier album Better as One. https://youtu.be/ZTde-EGmXq4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00 Jean Philippe Gimenez ; Jean Sisombat

Détails Autres Lieu La Batterie Grande Salle Adresse 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt lieuville La Batterie Grande Salle

La Batterie Grande Salle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//