Entrée libre – gratuit

Tous styles La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt [{« link »: « mailto:studios.labatterie@ville-guyancourt.fr »}]

L'opportunité rêvée pour monter sur scène ! Artistes d'ici ou d'ailleurs, que votre groupe fasse du reggae, du rock ou du rap… vous avez jusqu'au 7 janvier pour candidater par email à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr et avoir la chance de vous produire à La Batterie. Après sélection, découvrez les 3 groupes choisis sur notre site internet et nos réseaux sociaux : nouveaux talents, jeunes artistes ou perles passées inaperçues… découvertes musicales assurées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00

