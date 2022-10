MOHAMED LAMOURI & CHARLIE O.+ PERCUJAM La Batterie Grande Salle, 10 novembre 2022, .

MOHAMED LAMOURI & CHARLIE O.+ PERCUJAM Jeudi 10 novembre, 20h30 La Batterie Grande Salle

A partir de 4,25€, pour les détenteurs de la carte

Un événement organisé dans le cadre du Festival IMAGO – Art & Handicap

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt

MOHAMED LAMOURI & CHARLIE O

Chanteur vedette du raï sentimental de Paris, Mohamed Lamouri charme depuis le début des années 2000 la ligne 2 du métro, de Belleville à Barbès. Présenté aujourd’hui pleins feux sur son tapis volant unique en son genre, l’incroyable voix au premier plan toujours plus éraillée et intense provoque inévitablement beaucoup d’émotions. Orchestrant depuis ses machines, Charlie O. l’accompagne tel un derviche pianiste électronique.

PERCUJAM

Unique et novateur, Percujam est un groupe composé de jeunes artistes/autistes talentueux et leurs éducateurs, musiciens confirmés. Ils écrivent et composent des chansons rythmées, navigant entre Rock, Reggae et Rap. Habitués des grandes scènes (Olympia, Zénith, Bobino,…), ils ont un répertoire entraînant aux textes poétiques et militants, teintés d’humanisme et d’autodérision : un monde incroyable à découvrir et partager !

Projection du documentaire Percujam à 19h dans l’Auditorium (entrée libre).

Ils nous donnent le LA et développent une poésie qui transforme leur prison en une liberté folle – LE PARISIEN



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T22:00:00+01:00