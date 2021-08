La Bâtie Théâtre Pitoëff, 3 septembre 2021, Genève.

La Bâtie

du vendredi 3 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre Pitoëff

La Bâtie: 45e édition À la 44e nous étions sidéré·e·s, tremblant·e·s, tenaces. À la 45e nous voilà transformé·e·s, engagé·e·s, toujours tenaces. Après un an de vacillement des certitudes, les artistes sortent du bois, des ateliers, des studios, des réserves et des chemins battus. Leur regard a changé. Le nôtre aussi. Nous sommes prêt·e·s. Prêt·e·s à revoir les classiques à la lumière de notre avancement. Qu’il se calcule en gigabytes/secondes ou en temps de croissance des potimarrons en permaculture, nous ne lirons plus Shakespeare comme avant. Les mythes antiques entament leur métamorphose et inscrivent sur l’Olympe nos héros et nos héroïnes contemporain·e·s, vaillant·e·s ou vacillant·e·s. Prêt·e·s à découvrir le monde sur un plateau pour y retrouver les actes de ses diversités et de ses contradictions. Explosives, troublantes, évidentes, d’ici ou d’ailleurs. Jamais la scène ne semblera si proche de notre théâtre intime et de ses bouleversements. Ni l’ailleurs, ni l’autre ne sembleront inconnus. Nous voilà prêt·e·s à revisiter nos lieux communs, nos villes et nos quartiers si familiers, à leur redonner de la fraîcheur à travers les mots des autres, ou les nôtres parfois. On fait du neuf avec du vieux, dans une nouvelle économie de la proximité et de l’imaginaire. On trouve de la magie dans le quotidien, de la joie à se mettre au vert et on savoure les saveurs de la convivialité, la couleur de cette nouvelle saison. Les saisons de La Bâtie ne se ressemblent pas, elles nous ressemblent. Et celle-ci plus que jamais nous rassemble.

Festival de Genève

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T19:30:00 2021-09-03T21:29:00;2021-09-04T19:30:00 2021-09-04T21:29:00;2021-09-05T19:30:00 2021-09-05T21:29:00;2021-09-06T19:30:00 2021-09-06T21:28:00;2021-09-07T21:00:00 2021-09-07T22:58:00;2021-09-08T22:00:00 2021-09-08T23:58:00;2021-09-09T19:30:00 2021-09-09T21:29:00;2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T21:29:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T16:29:00;2021-09-11T19:30:00 2021-09-11T21:30:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:59:00;2021-09-13T19:30:00 2021-09-13T21:29:00;2021-09-14T19:30:00 2021-09-14T21:29:00;2021-09-15T19:30:00 2021-09-15T21:29:00;2021-09-16T19:30:00 2021-09-16T21:29:00;2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T21:28:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T21:29:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00