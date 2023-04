ludothèque aire de loisirs, 26 juillet 2023, La Bâtie-Rolland.

un rendez-vous pour agrémenter l’été à ne pas manquer , proposition de lecture et un grand choix de jeux pour petits et grands.

2023-07-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

aire de loisirs

La Bâtie-Rolland 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



an appointment to liven up the summer not to be missed, reading proposal and a large choice of games for young and old

una cita estival ineludible, con material de lectura y una amplia gama de juegos para grandes y pequeños

ein Termin, um den Sommer zu verschönern, den Sie nicht verpassen sollten, Lesevorschläge und eine große Auswahl an Spielen für Groß und Klein

