repas campagnard et feu d’artifice salle ERA, 24 juin 2023, La Bâtie-Rolland.

repas campagnard agrémenté en fin de soirée d’un feu d’artifice, soirée explosive en perspective.à ne pas rater ..

2023-06-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

salle ERA

La Bâtie-Rolland 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



country meal with fireworks at the end of the evening, an explosive evening in perspective.

comida campestre con fuegos artificiales al final de la velada, una noche explosiva en perspectiva.

es war ein sehr schöner Abend, der mit einem Feuerwerk abgerundet wurde.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération