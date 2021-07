La Bâtie – Johnny Mafia / Johnnie Carwash / Capital Youth Post Tenebras Rock, 17 septembre 2021, Genève.

La Bâtie – Johnny Mafia / Johnnie Carwash / Capital Youth

Post Tenebras Rock, le vendredi 17 septembre à 20:30

Johnny Mafia Johnnie Carwash Capital Youth _______________________ Ouverture des portes 20:00 Plein tarif : CHF 23.- / Tarif réduit : CHF 17.- / Tarif spécial : CHF 12.- / Tarif festivalier : CHF 7.- Dès 16 ans non-accompagné·e. Concert accessible aux mineur·e·s de moins de 16 ans accompagné·e·s d’une personne majeure. _______________________ Accrochez-vous à votre verre car c’est une soirée placée sous le signe des pogos et des gouttelettes qui tombent du plafond – si tout va bien ! – qui vous attend à PTR. Dans ce registre, les Français de Johnny Mafia en ont sous la pédale et promettent un concert sauvage et intense à coups de grosses guitares saturées et de riffs qui tabassent. Combinant des lignes harmoniques qui lorgnent vers les Pixies et l’énergie d’une bande de punks en festival, les Johnny Mafia apportent ce vent de fraîcheur et de spontanéité brute tant attendu dans le paysage un peu désolé du rock français. En première partie, le groupe Johnnie Carwash mettra le public en condition à l’aide de morceaux courts et hargneux et de slows décalés. Les Genevois de Capital Youth leur emboîteront le pas avec leur rock indé aussi efficace qu’énergique. La voix écorchée du chanteur, les mélodies ciselées et les guitares soignées façon Strokes raviront à coup sûr tou·te·s les amateur·rice·s du genre.

Un accueil en coréalisation avec Post Tenebras Rock

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T23:59:00