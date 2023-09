Cet évènement est passé Visite dédiée aux groupes scolaires d’un domaine de sériciculture La Batejade Alès Catégories d’Évènement: Alès

Gard Visite dédiée aux groupes scolaires d’un domaine de sériciculture La Batejade Alès, 15 septembre 2023, Alès. Visite dédiée aux groupes scolaires d’un domaine de sériciculture Vendredi 15 septembre, 14h00 La Batejade Gratuit. Sur inscription. Réservé à l’école Claire Lacombe à Alès. Le domaine de la Batejade ouvre chaleureusement ses portes aux groupes scolaires à l’occasion de l’événement « Levez les yeux ! ». Les élèves auront l’opportunité de visiter la magnanerie, d’explorer les mûriers du domaine, ainsi que de visionner une vidéo instructive sur l’élevage des vers à soie, avant de participer à un captivant atelier d’art plastique.

Au programme, une visite des mûriers au cours de laquelle nous retracerons l’histoire fascinante des vers à soie. Cela se déroulera dans la magnanerie du domaine, agrémentée d’une courte vidéo explicative, suivie d’un atelier de collage et de dessin dirigé par Pascale Seassau, artiste peintre agréée, experte en interventions auprès des écoles. Le déplacement des classes se fera à pied. La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole. Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00 ©Pascale Seassau Détails Catégories d’Évènement: Alès, Gard Autres Lieu La Batejade Adresse 854 route d'Uzès, 30100 Alès Ville Alès Departement Gard Age min 6 Age max 9 Lieu Ville La Batejade Alès latitude longitude 44.112695;4.10673

La Batejade Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/