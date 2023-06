Venez explorer une multitude de talents lors d’une exposition d’arts visuels La Batejade Alès, 15 septembre 2023, Alès.

Venez explorer une multitude de talents lors d’une exposition d’arts visuels 15 – 17 septembre La Batejade Gratuit. Entrée libre. Une buvette et un service de restauration légère seront disponibles.

En plus des activités de l’association qui vous seront présentées, une exposition d’arts visuels vous sera présentée, mettant en avant les artistes Sylvie Dauchet et Pascale Séassau, toutes deux peintres.

Jean-Pierre Thein, sculpteur sur bois et pierre, donnera une conférence sur son travail réalisé en bas-relief pour commémorer les 500 ans de la réforme, de Luther à 2017. Son œuvre mesure 30 mètres.

La conférence aura lieu à 11h le samedi et le dimanche.

Vous pouvez également compter sur la présence de Cyrille Le Faou, créateur de bandes dessinées historiques et bien plus encore…

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Catherine Lacoste-Pouget