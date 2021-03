La bateauthèque au MEG: tentative de commémoration de l’esclavage MEG, 13 juin 2021-13 juin 2021, Genève.

La bateauthèque au MEG: tentative de commémoration de l’esclavage

MEG, le dimanche 13 juin à 16:00

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le MEG a engagé un processus décolonial au sein de ses collections, de sa recherche, de sa programmation, mais surtout en dialogue avec son public.

Un cycle de rencontres est proposé pour donner des pistes de compréhension de cette problématique.

Marie Van Berchem propose un goûter accompagné de lectures autour du colonialisme dans son installation artistique appelée La bateauthèque.

Du 18e siècle à nos jours, la rencontre dérive au fil de l’histoire, en se penchant sur le commerce transatlantique et les pratiques esclavagistes et d’exploitation intensives qui y sont rattachées. Marie van Berchem convoque la mémoire de l’esclavage et de la colonisation depuis une perspective suisse et contemporaine, à travers la lecture d’extraits de sources diverses : essais historiques, critiques, philosophiques, documents d’archives, chansons, poésies, cartes d’oracle, discours, témoignages, interviews, théâtre, fiction…

Dans un geste commémoratif, le goûter proposé est construit en évitant tous les produits emblématiques de la traite (thé, café, sucreries, chocolat… ) qui y sont habituellement omniprésents. Cette abstention nous rappelle l’importance du commerce transatlantique actuel. Loin d’une abolition les chiffres parlent plutôt d’une intensification du trafic. Pour ne donner qu’un exemple, les exportations de café sont quatre-vingt fois supérieures à ce qu’elles étaient au 18e siècle. Par des choix d’ingrédients indigènes, ce goûter valorise une agriculture et une économie à petite échelle.

**Intervenant-e-s** Marie van Berchem, artiste, Genève.

