Genève MEG Genève La bateauthèque au MEG: décoloniser la Suisse MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

La bateauthèque au MEG: décoloniser la Suisse MEG, 28 avril 2021-28 avril 2021, Genève. La bateauthèque au MEG: décoloniser la Suisse

MEG, le mercredi 28 avril à 12:15

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le MEG a engagé un processus décolonial au sein de ses collections, de sa recherche, de sa programmation, mais surtout en dialogue avec son public.

Un cycle de conférences est proposé pour donner des pistes de compréhension de cette problématique.

Noémie Etienne historienne de l’art, commissaire scientifique de l’exposition «Exotique ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières» dialoguera avec Stefano Boroni, auteur de la bande dessinée «Capitão».

Deux approches singulières et résolument contemporaines de la Suisse au temps de la colonisation.

Intervenant-e-s : Noémie Etienne, Professeure, Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern ; Stefano Boroni, bédéiste, Lausanne

**Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail à** publics.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

Discussion avec Noémie Etienne et Stefano Boroni. Foyer du MEG. Mercredi 28 avril 2021 autour de la Suisse au temps de la colonisation. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-28T12:15:00 2021-04-28T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève