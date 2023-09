Concerts à La Petite Ferme de Gargantua La Bâtardière Lerné, 7 octobre 2023, Lerné.

Lerné,Indre-et-Loire

Comme chaque 1er samedi du mois, venez au concert organisé à la guinguette de La petite ferme de Gargantua ! Le concert aura lieu sous le hangar, au milieu des jardins conduits en permaculture et sous l’œil de nos moutons. Une restauration ainsi qu’une petite buvette avec uniquement les produits bio.

Samedi 2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . 5 EUR.

La Bâtardière

Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Like every 1st Saturday of the month, come to the concert organized at the guinguette of La petite ferme de Gargantua! The concert will take place under the shed, in the middle of the gardens led in permaculture and under the eye of our sheep. A catering and a small refreshment bar with only organic products

Como todos los primeros sábados de mes, ¡venga al concierto organizado en la guinguette de La petite ferme de Gargantua! El concierto tendrá lugar bajo el cobertizo, en medio de los jardines de permacultura y bajo la mirada de nuestras ovejas. Habrá un restaurante y un pequeño bar de refrescos con productos exclusivamente ecológicos

Wie an jedem ersten Samstag im Monat können Sie an dem Konzert teilnehmen, das in der Guinguette von La petite ferme de Gargantua veranstaltet wird! Das Konzert findet im Schuppen statt, inmitten der Permakultur-Gärten und unter den Augen unserer Schafe. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und es gibt einen kleinen Imbiss mit ausschließlich biologischen Produkten

Mise à jour le 2023-03-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme