Versailles Académie de Versailles Versailles, Yvelines La bataille des cinq empire, 1916 l’année où la guerre aurait dû s’achever Académie de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La bataille des cinq empire, 1916 l’année où la guerre aurait dû s’achever Académie de Versailles, 12 octobre 2021, Versailles. La bataille des cinq empire, 1916 l’année où la guerre aurait dû s’achever

Académie de Versailles, le mardi 12 octobre à 18:30

S’appuyant sur des sources historiques, militaires et diplomatiques, Benoît Chenu retrace les différentes phases de cette bataille d’Europe au cours de laquelle les alliés eurent la possibilité de terminer victorieusement la guerre. On trouvera sur le site :académiedeversailles.com, une courte vidéo décrivant son ouvrage dénommé la bataille des cinq empires, sous la rubrique qui sommes-nous et la sous-rubriques activités culturelles de nos membres

Entrée libre, huit euros par personne, sauf Abonnement

La bataille des cinq empire du 15 mai au 28 septembre 1916 Académie de Versailles 3bis rue Richaud Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Académie de Versailles Adresse 3bis rue Richaud Versailles Ville Versailles lieuville Académie de Versailles Versailles