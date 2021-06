Creully sur Seulles Creully sur Seulles Calvados, Creully sur Seulles La bataille de Normandie été 44 Creully sur Seulles Creully sur Seulles Catégories d’évènement: Calvados

Creully sur Seulles

La bataille de Normandie été 44 Creully sur Seulles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Creully sur Seulles. La bataille de Normandie été 44 2021-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-09 17:00:00 17:00:00

Creully sur Seulles Calvados Creully sur Seulles Corine Vervaeke, guide conférencière, vous entraînera à la découverte des percées britanniques et canadiennes: les deux armées se rejoignent au pied du château de Creully.

La première émission de la BBC sur le territoire Français est émise du Château dès le 7 Juin. Corine Vervaeke, guide conférencière, vous entraînera à la découverte des percées britanniques et canadiennes: les deux armées se rejoignent au pied du château de Creully.

La première émission de la BBC sur le territoire Français est émise du… Corine Vervaeke, guide conférencière, vous entraînera à la découverte des percées britanniques et canadiennes: les deux armées se rejoignent au pied du château de Creully.

La première émission de la BBC sur le territoire Français est émise du Château dès le 7 Juin. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Creully sur Seulles Étiquettes évènement : Autres Lieu Creully sur Seulles Adresse Ville Creully sur Seulles lieuville 49.28538#-0.53914