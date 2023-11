La bataille de l’intime : Rencontre avec Camille Froidevaux-Metterie chez Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La bataille de l’intime : Rencontre avec Camille Froidevaux-Metterie chez Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 27 novembre 2023, Paris. Le lundi 27 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit Gratuit sur réservation Rencontre avec la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie en résonance avec l’exposition Study For No de l’artiste Issy Wood. Il y sera question des expériences incarnées, de refus, de résistance, d’intériorité et de désir. Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-bataille-de-lintime-camille-froidevaux-metterie +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-bataille-de-l-intime-camille-froidevaux-metterie-rencontre-lafayette-anticipations-paris-27-novembre-2023-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri9948035.html

