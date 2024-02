La Bataille de Castillon spectacle son et lumière Castillon-la-Bataille, jeudi 18 juillet 2024.

Unique en Aquitaine le spectacle « La Bataille de Castillon » est avant tout un spectacle vivant. Avec ses centaines d’aceurs bénévoles, ses soldats et cascaderurs, sa puissante cavalerie, une grande page de l’Histoire de France se déroule en direct devant le public. Sous le regard de la grande Aliénor d’Aquitiane, petits et grands voyagent au temps des troubadours et des chevaliers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:30:00

fin : 2024-07-20 00:00:00

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine billetterie@batailledecastillon.com

