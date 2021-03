Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, Gironde La Bataille de Castillon Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde

La Bataille de Castillon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Castillon-la-Bataille. La Bataille de Castillon 2021-07-16 – 2021-07-16

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille Sur 7 hectares du superbe site du château de Castegens à Belvès-de-Castillon, 400 bénévoles et 40 cavaliers retracent la grande épopée de l’Aquitaine anglaise. Grâce à d’importants moyens artistiques et techniques, c’est une grande page l’Histoire de France qui se déroule sous les yeux du public. Un spectacle époustouflant! Pendant 1h35, se mélangent nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerre, cavalierie, combats, cascades, effets pyrotechniques. Sur 7 hectares du superbe site du château de Castegens à Belvès-de-Castillon, 400 bénévoles et 40 cavaliers retracent la grande épopée de l’Aquitaine anglaise. Grâce à d’importants moyens artistiques et techniques, c’est une grande page l’Histoire de France qui se déroule sous les yeux du public. Un spectacle époustouflant! Pendant 1h35, se mélangent nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerre, cavalierie, combats, cascades, effets pyrotechniques. +33 5 57 40 14 53 Sur 7 hectares du superbe site du château de Castegens à Belvès-de-Castillon, 400 bénévoles et 40 cavaliers retracent la grande épopée de l’Aquitaine anglaise. Grâce à d’importants moyens artistiques et techniques, c’est une grande page l’Histoire de France qui se déroule sous les yeux du public. Un spectacle époustouflant! Pendant 1h35, se mélangent nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerre, cavalierie, combats, cascades, effets pyrotechniques. Sur 7 hectares du superbe site du château de Castegens à Belvès-de-Castillon, 400 bénévoles et 40 cavaliers retracent la grande épopée de l’Aquitaine anglaise. Grâce à d’importants moyens artistiques et techniques, c’est une grande page l’Histoire de France qui se déroule sous les yeux du public. Un spectacle époustouflant! Pendant 1h35, se mélangent nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerre, cavalierie, combats, cascades, effets pyrotechniques.

Détails Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille, Gironde Autres Lieu Castillon-la-Bataille Adresse Ville Castillon-la-Bataille