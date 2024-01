LA BATAILLE DE CASTILLON – VALABLE POUR LA SAISON 2024 LA BATAILLE DE CASTILLON Belves De Castillon, mercredi 17 juillet 2024.

Le bon cadeau « La Bataille de Castillon » est le meilleur moyen de faire plaisir à prix réduit !Vous souhaitez offrir le spectacle à un proche, mais vous n’avez aucune idée de ses disponibilités… Choisissez l’option BON CADEAU. Une fois offert, Il est à échanger contre un billet par téléphone ou par mail tout en laissant à la personne qui a reçu le bon, le soin de choisir sa date.Présentation du spectacle :Sur un site grandiose, scénario et musique originale donnent tout leur sens à la Grande Histoire.Grâce aux nombreux jeux de lumière, on se retrouve alternativement dans l’intimité d’un cloître, au cœur d’un grand marché ou sur un grand champ de bataille.Les séquences de projection d’images, sonorisation, canonnades, pyrotechnie et effets spéciaux complètent l’immersion au cœur du Moyen Âge. Mais la Bataille de Castillon est avant tout un spectacle vivant. Avec ses centaines d’acteurs bénévoles, ses soldats et cascadeurs, sa puissante cavalerie, une grande page d’histoire se déroule en direct devant le public.Sous le regard de la grande Aliénor d’Aquitaine, petits et grands voyagent au temps des troubadours et des chevaliers.

Tarif : 16.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-07-18 à 00:00

LA BATAILLE DE CASTILLON ROUTE DE LA BATAILLE 33350 Belves De Castillon 33