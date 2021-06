La Bataille de Castillon Bataille de Castillon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Castillon-la-Bataille.

**Le plus grand spectacle de Nouvelle-Aquitaine.** **Voyagez au coeur du Moyen-Âge, pendant 1 h 35, se mélangent nobles, villageois, saltimbanques, chefs de guerre, cavalerie, combats, cascades et effets pyrotechniques.** **Ces 95 minutes intenses**, relevées de cascades et d’effets pyrotechniques, de scènes équestres nous replongent au cœur du Moyen-Âge, entre fermes et auberges, femmes au puits, scènes de vendanges, saltimbanques, arracheurs de dents et marchands ambulants. **Le village médiéval précède le spectacle** et offre de nombreuses animations : danses médiévales, combats de chevalier, stands d’artisans, espace enfants, conférences historiques, Murder Party, visite coulisses, boutique, points de restauration, tir d’arbalètes, spectacles dans l’Arène du Fortin.

29€ | moins de 12 ans 14€ | Entrée soumise aux conditions sanitaires du moment à voir sur site dédié.

Ce spectacle son et lumière est une évocation historique d’un fait d’armes opposant les français aux anglais en 1453, mettant ainsi un terme à la Guerre de 100 ans

Bataille de Castillon 5 allée de la République 33 350 CASTILLON-LA-BATAILLE Castillon-la-Bataille Gironde



