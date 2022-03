La Bataille de Bir-Hakeim (Mai – Juin 1942) Musée de l’Artillerie, 14 mai 2022, Draguignan.

La Bataille de Bir-Hakeim (Mai – Juin 1942)

Musée de l’Artillerie, le samedi 14 mai à 19:00

Pour la Nuit Européenne des Musées, le musée de l’Artillerie vous propose une exposition à l’occasion du 80e anniversaire (1942-2022) de la bataille de Bir Hakeim. Cette bataille oppose, entre le 26 mai et le 11 juin 1942, la 1e Brigade des Forces Françaises Libres du général Koenig aux armées motorisées de l’Afrika Korps du général Rommel. La résistance acharnée de la 1e BFL permit à la 8e Armée britannique de se retirer et de préparer une contre-attaque finalement victorieuse. Véritable fait d’armes, cette bataille apporte aux Français Libres la reconnaissance des Alliés qui leur faisait défaut et redonne une forme d’espoir dans la France alors occupée. Cette exposition a été réalisée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), la Fondation de la France Libre et le Musée de l’Ordre de la Libération. La Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA / ministère de la Défense et des anciens combattants) et l’Œuvre Nationale du Bleuet de France ont contribué à l’intégralité de son financement. Après l’évocation de cet épisode qui révèle une France à nouveau conquérante, vous pourrez poursuivre votre visite au musée avec l’exposition temporaire « Ce jour J était le leur ! 16 août 1944 » consacrée à l’armée d’Afrique et au débarquement de Provence. Visite guidée à 20h00 le samedi 14 mai 2022

Entrée libre

Exposition sur la bataille de Bir-Hakeim où s’affrontent des soldats de la France libre et les forces italiennes et allemandes de l’Axe placées sous le commandement du général Rommel.

