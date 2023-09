LA BASTIDE EN ROSE La Bastide-Puylaurent, 7 octobre 2023, La Bastide-Puylaurent.

La Bastide-Puylaurent,Lozère

Le Foyer rural de la Bastide-Puylaurent organise sa 2eme édition d’Octobre Rose, avec la participation de Saint-Laurent-les-Bains

Au programme :

vendredi 6 octobre à 15h à St-Laurent : fabrication de coussins-coeurs à la salle communale

samedi 7 octo….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie



The Foyer rural de la Bastide-Puylaurent organizes its 2nd edition of Octobre Rose, with the participation of Saint-Laurent-les-Bains

On the program

friday, October 6 at 3pm in St-Laurent: heart cushion-making at the salle communale

saturday, October 7

El Foyer rural de la Bastide-Puylaurent organiza su 2ª edición de Octubre Rosa, con la participación de Saint-Laurent-les-Bains

En el programa

viernes 6 de octubre a las 15.00 h en St-Laurent: confección de cojines de corazón en la sala del pueblo

sábado 7 de octubre

Das Foyer rural von La Bastide-Puylaurent organisiert seine 2. Ausgabe des Rosa Oktobers, mit der Teilnahme von Saint-Laurent-les-Bains

Auf dem Programm stehen:

freitag, 6. Oktober um 15 Uhr in St-Laurent: Herstellung von Herzkissen im Gemeindesaal

samstag, 7. Oktober…

Mise à jour le 2023-09-19 par 48 – OT Mont Lozère OT – La Bastide Puylaurent