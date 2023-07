FERRO RANDO – LA BASTIDE-LUC La Bastide-Puylaurent, 15 juillet 2023, La Bastide-Puylaurent.

La Bastide-Puylaurent,Lozère

Ferro Rando : La Bastide – Luc

Trajet aller en train de La Bastide à Luc

Retour pour le sentier de Stevenson et l’Abbaye de Notre Dame des Neiges

14 km et 200 mètres de dénivelé

Repas tiré du sac

Rendez vous en gare SNCF de La Bastide – St Laurent à….

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie



Ferro Rando: La Bastide – Luc

Train journey from La Bastide to Luc

Return for the Stevenson trail and the Abbaye de Notre Dame des Neiges

14 km and 200 m ascent

Packed lunch

Meet at La Bastide – St Laurent SNCF station at…

Ferro Rando : La Bastide – Luc

Viaje en tren de La Bastide a Luc

Vuelta por el camino de Stevenson y la Abadía de Notre Dame des Neiges

14 km y 200 metros de desnivel

Almuerzo para llevar

Encuentro en la estación SNCF de La Bastide – St Laurent a las…

Ferro Rando : La Bastide – Luc

Hinfahrt mit dem Zug von La Bastide nach Luc

Rückweg für den Stevenson-Pfad und die Abtei Notre Dame des Neiges

14 km und 200 m Höhenunterschied

Mahlzeit aus dem Rucksack

Treffen Sie sich am SNCF-Bahnhof La Bastide – St Laurent um…

