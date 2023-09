Cet évènement est passé Patrimoine architectural, naturel et immatériel en transmission La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Patrimoine architectural, naturel et immatériel en transmission La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen La Ciotat, 15 septembre 2023, La Ciotat. Patrimoine architectural, naturel et immatériel en transmission Vendredi 15 septembre, 13h30 La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen A la découverte du patrimoine vivant de la Bastide MARIN, il est proposé aux écoliers une séquence pédagogique composée de trois temps:

– Il était une fois la Bastide MARIN: conte historique

– Jeu de découverte en équipe

– Remise du petit livret pédagogique La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 65 27 84 39 http://www.bastide-marin.eu https://www.facebook.com/bastide.marin [{« type »: « email », « value »: « bastide.marin13600@gmail.com »}] Un Monument historique. « La bastide Marin à La Ciotat présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, en raison de la qualité architecturale et du caractère de grande authenticité de cette bastide du XVIIe siècle. » Extrait de l’arrêté du 4 mars 2013 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00 La Ciotat, il était une fois Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen Adresse 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat Ville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen La Ciotat latitude longitude 43.197447;5.613885

La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ciotat/