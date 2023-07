Fête du village de Cabanes – La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala, 5 août 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Repas traditionnel et animation musicale par Henri Ben, sa chanteuse et sa danseuse. Réservation obligatoire avant le 02 août..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Traditional meal and musical entertainment by Henri Ben, his singer and dancer. Reservations required by August 02.

Comida tradicional y espectáculo musical a cargo de Henri Ben, su cantante y bailarín. Reserva obligatoria antes del 02 de agosto.

Traditionelles Essen und musikalische Unterhaltung durch Henri Ben, seine Sängerin und seine Tänzerin. Reservierung vor dem 02. August erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-13 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA