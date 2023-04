Soirée cinéma en plein air – La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque, 21 juillet 2023, Le Bas Ségala.

Projection sous les étoiles sur le stade de foot de La Bastide l’Evêque. Espace buvette. En cas d’intempéries, repli à l’espace Paul Rouziès..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Projection under the stars on the soccer stadium of La Bastide l’Evêque. Refreshment area. In case of bad weather, we will take the space Paul Rouziès.

Proyección bajo las estrellas en el estadio de fútbol de La Bastide l’Evêque. Zona de restauración. En caso de mal tiempo, se utilizará el espacio Paul Rouziès.

Filmvorführung unter den Sternen im Fußballstadion von La Bastide l’Evêque. Bereich mit Getränken. Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit im Espace Paul Rouziès.

Mise à jour le 2023-02-10 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA