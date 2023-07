Exploration du village : entre montagnes, forêt et minerai de fer La Bastide La Bastide Catégories d’Évènement: La Bastide

Var Exploration du village : entre montagnes, forêt et minerai de fer La Bastide La Bastide, 17 septembre 2023, La Bastide. Exploration du village : entre montagnes, forêt et minerai de fer Dimanche 17 septembre, 17h00 La Bastide Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à l’entrée du village. Situé dans la vallée du Boulès, au pied du massif du Canigó, le village de La Bastide vous offre une immersion dans une économie de montagne axée sur l’exploitation de la forêt et du minerai de fer. Ce village discret vous surprendra avec ses retables baroques et une vue imprenable jusqu’à la mer. La Bastide D13, 66110 La Bastide La Bastide 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 68 83 99 49 https://www.vcatalanes.com https://www.facebook.com/PAHTlesvalleescatalanes [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 83 99 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 58 03 49 »}, {« type »: « email », « value »: « info@vcatalanes.com »}] La Bastide est une commune française située dans le centre du département des Pyrénées-Orientales. Parking à l’entrée du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Pays d’art et d’histoire transfrontalier Détails Catégories d’Évènement: La Bastide, Var Autres Lieu La Bastide Adresse D13, 66110 La Bastide Ville La Bastide Departement Var Lieu Ville La Bastide La Bastide

La Bastide La Bastide Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bastide/