La bastide dévoilée Grenade-sur-l’Adour, 25 avril 2022, Grenade-sur-l'Adour.

La bastide dévoilée Grenade-sur-l’Adour

2022-04-25 – 2022-04-25

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour

Connaissez-vous l’histoire des bastides ? Laissez-vous conter celle de Grenade sur l’Adour…

Autour de la place centrale avec ses cornières et arcades, on aperçoit de vieilles demeures des XIVe et XVe siècles. Du pont de l’Adour, s’offre une vue très pittoresque sur les bâtisses aux balcons de bois qui bordent le fleuve. Jean-Pierre Ducournau, historien local, vous invite à découvrir trésors et anecdotes du passé à travers une promenade commentée au coeur de la cité grenadoise. Les coins et recoins de cette bastide n’auront plus de secrets pour vous !

Connaissez-vous l’histoire des bastides ? Laissez-vous conter celle de Grenade sur l’Adour…

Autour de la place centrale avec ses cornières et arcades, on aperçoit de vieilles demeures des XIVe et XVe siècles. Du pont de l’Adour, s’offre une vue très pittoresque sur les bâtisses aux balcons de bois qui bordent le fleuve. Jean-Pierre Ducournau, historien local, vous invite à découvrir trésors et anecdotes du passé à travers une promenade commentée au coeur de la cité grenadoise. Les coins et recoins de cette bastide n’auront plus de secrets pour vous !

+33 5 58 45 45 98

Connaissez-vous l’histoire des bastides ? Laissez-vous conter celle de Grenade sur l’Adour…

Autour de la place centrale avec ses cornières et arcades, on aperçoit de vieilles demeures des XIVe et XVe siècles. Du pont de l’Adour, s’offre une vue très pittoresque sur les bâtisses aux balcons de bois qui bordent le fleuve. Jean-Pierre Ducournau, historien local, vous invite à découvrir trésors et anecdotes du passé à travers une promenade commentée au coeur de la cité grenadoise. Les coins et recoins de cette bastide n’auront plus de secrets pour vous !

ot pg

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2021-12-27 par