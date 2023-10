Colo Zidane Five Club la bastide des joncas Martigues, 30 octobre 2023, Martigues.

Colo Zidane Five Club 30 octobre – 3 novembre la bastide des joncas

Séjour sportif en partenariat avec le Zidane Five Club et le Z5 d’Istres. Les enfants et les jeunes seront hébergés à Martigues (13) et bénéficieront chaque jour d’ateliers évolutifs de football au sein d’un complexe sportif innovant, le Z5.

Ce séjour de colonies apprenantes à destination des enfants et des jeunes vise à développer la pratique sportive et la mixité filles/garçons en combinant l’apprentissage du football et l’intégration sociale.

la bastide des joncas 7 Chemin du Petit Mas, 13500 Martigues Martigues 13500 Pointe Riche Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T07:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T07:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

