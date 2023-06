Escapade Découverte sur la Côte Bleue La Bastide des Joncas Martigues, 7 août 2023, Martigues.

Escapade Découverte sur la Côte Bleue 7 et 11 août La Bastide des Joncas

– Séjour organisé dans les Bouches du Rhône (13) à La Couronne-Martigues

– Le lieu d’hébergement : Centre de vacances La Bastide du Joncas, structure habilitée par la SDJES

– Séjour en gestion libre : préparation des repas en autonomie

– Programmation d’activités en lien avec l’environnement : randonnée nature, activités découverte de la faune et de la flore de la mer par l’intermédiaire de l’association Ecoute Ta Planète (ateliers : « De la source à la Mer », « Pêche à pied », « Laisse pas ta poubelle dans la mer »)

– Temps d’échanges avec les enfants sur le vécu de leur journée

– Création d’un « Carnet de Voyage » qui retracera les différents moments, lieux, découvertes au cours de son séjour

– Création d’herbier avec la végétation locale

– Organisation de veillée à thèmes

– Organiser des temps « moments à Moi »

La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 39 71 05 »}, {« type »: « email », « value »: « adm.casevs@orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « casevs@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:30:00+02:00 – 2023-08-07T09:00:00+02:00

2023-08-11T17:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00

Sensibilisation à l’Environnement