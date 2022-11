Colo Zidane Five Club la bastide des joncas Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Colo Zidane Five Club la bastide des joncas, 19 décembre 2022, Martigues. Colo Zidane Five Club 19 – 23 décembre la bastide des joncas

500 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. la bastide des joncas 7 Chemin du Petit Mas, 13500 Martigues Pointe Riche Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Séjour sportif en partenariat avec le Zidane Five Club et le Z5 d’Aix-en-Provence. Les enfants et les jeunes seront hébergés à Martigues (13) et bénéficieront chaque jour d’ateliers évolutifs de Football au sein d’un complexe sportif innovant, le Z5. Ce séjour de colonies apprenantes à destination des enfants et des jeunes vise à développer la pratique sportive et la mixité filles/garçons en combinant l’apprentissage du football et l’intégration sociale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T08:30:00+01:00

2022-12-23T16:30:00+01:00 ZFC

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu la bastide des joncas Adresse 7 Chemin du Petit Mas, 13500 Martigues Pointe Riche Ville Martigues Age minimum 6 Age maximum 13 lieuville la bastide des joncas Martigues Departement Bouches-du-Rhône

la bastide des joncas Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Colo Zidane Five Club la bastide des joncas 2022-12-19 was last modified: by Colo Zidane Five Club la bastide des joncas la bastide des joncas 19 décembre 2022 LA BASTIDE DES JONCAS Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône