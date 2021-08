Sauveterre-de-Guyenne Commune de Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne La bastide de Sauveterre-de-Guyenne fête ses 740 ans ! Commune de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

### À l’occasion de ses 740 ans, la ville de Sauveterre-de-Guyenne a souhaité mettre à l’honneur la bastide en renouant avec la traditionnelle fête médiévale. Au programme : combat médiéval, spectacle de feu, spectacle, concert, chants gascons, échassier, atelier de maquillage etc…

Gratuit.

À l'occasion de ses 740 ans, la ville de Sauveterre-de-Guyenne a souhaité mettre à l'honneur la bastide en renouant avec la traditionnelle fête médiévale. Commune de Sauveterre-de-Guyenne 28, Place de la République 33540 Sauveterre-de-Guyenne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T23:00:00

