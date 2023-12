Visite guidée de La Bastide Clairence La Bastide-Clairence, 30 juillet 2024, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 10:30:00

fin : 2024-07-30 12:00:00

Partez à la découverte de La Bastide Clairence, un beau village situé à 20 minutes de Bayonne. Il est en pays Charnègou, « métis » en gascon, à la croisée des cultures basque et gasconne. Vous parcourerez les 700 ans d’histoire de ce beau village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». L’église et le cimetière israélite, les belles façades à colombages, le plus vieux trinquet du monde où l’on pratiquait le jeu de paume, l’ancêtre de la pelote basque..

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



