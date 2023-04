Visite guidée de La Bastide Clairence, 12 septembre 2023, La Bastide-Clairence.

Partez à la découverte de La Bastide Clairence, un beau village situé à 20 minutes de Bayonne. Il est en pays Charnègou, « métis » en gascon, à la croisée des cultures basque et gasconne. Vous parcourerez les 700 ans d’histoire de ce beau village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». L’église et le cimetière israélite, les belles façades à colombages, le plus vieux trinquet du monde où l’on pratiquait le jeu de paume, l’ancêtre de la pelote basque..

2023-09-12 à ; fin : 2023-09-12 12:00:00. EUR.

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover La Bastide Clairence, a beautiful village located 20 minutes from Bayonne. It is in Charnègou country, « métis » in Gascon, at the crossroads of Basque and Gascon cultures. You will discover the 700 years of history of this beautiful village classified among the « Most Beautiful Villages of France ». The church and the Jewish cemetery, the beautiful half-timbered facades, the oldest trinquet in the world where the game of paume was played, the ancestor of the Basque pelota.

Descubra La Bastide Clairence, un bonito pueblo situado a 20 minutos de Bayona. Se encuentra en el país Charnègou, « mestizo » en gascón, en la encrucijada de las culturas vasca y gascona. Descubrirá los 700 años de historia de este hermoso pueblo clasificado como uno de los « Pueblos más bonitos de Francia ». La iglesia y el cementerio judío, las hermosas fachadas de entramado de madera, el trinquet más antiguo del mundo donde se jugaba al paume, el antepasado de la pelota vasca.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in La Bastide Clairence, einem schönen Dorf, das 20 Minuten von Bayonne entfernt liegt. Es liegt im Pays Charnègou, gaskonisch für « Mischling », wo sich die Kulturen des Baskenlandes und der Gascogne kreuzen. Sie werden die 700-jährige Geschichte dieses schönen Dorfes durchwandern, das zu den « Plus Beaux Villages de France » (Schönsten Dörfern Frankreichs) gehört. Die Kirche und der israelitische Friedhof, die schönen Fachwerkfassaden, das älteste Trinquet der Welt, in dem das Jeu de paume, der Vorläufer des baskischen Pelota, gespielt wurde.

