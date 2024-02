La Bastide Bourrelly Menu de Saint-Valentin Place Albert Florens Cabriès, mercredi 14 février 2024.

La Bastide Bourrelly Menu de Saint-Valentin Place Albert Florens Cabriès Bouches-du-Rhône

Découvrez notre Menu Romantique à l’occasion de la Saint-Valentin du mercredi 14 février au samedi 17 février inclus.Amoureux

// Menu //



● L’œuf de la Ferme au caviar, Crème de vodka et citron vert, mouillette de pain toasté

● Crevette carabineros, condiment kumquat,, Persil tubéreux rôti, émulsion de tête

● Loup cuit au bouillon, crumble au blé noir, cannelloni au vert, émulsion de truffe Mélano

● Filet de veau Rossini, chartreuse de légumes et jus de truffe

● Douceurs aux agrumes du littoral, Comme une tarte citron meringuée, espuma yuzu, tuile de miel d’oranger, Zeste de citron cédrat confit et citron givré. EUR.

Début : 2024-02-14 12:00:00

fin : 2024-02-17 21:30:00

Place Albert Florens La Bastide Bourrelly Mathias Dandine

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@labastidebourrelly.com

