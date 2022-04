La Bastane fête le rosé ! Rions, 26 juin 2022, Rions.

La Bastane fête le rosé ! Rions

2022-06-26 – 2022-06-26

Rions Gironde

EUR Concert avec entrée libre le 25 juin au soir.

Offre repas dans le jardin possible sur réservation le 25 au soir et le 26 à midi.

Tout au long du weekend, dégustation des vins bio produits sur place.

A l’occasion de la journée internationale du rosé, La Bastane organise un weekend festif (5ème édition) où vous pourrez déguster le tout nouveau rosé 2021, mais aussi tous les autres vins bio du domaine. Une ambiance familiale et festive où vous profiterez du magnifique coucher de soleil sur les côteaux de Garonne.

La Bastane

Rions

dernière mise à jour : 2022-04-07 par