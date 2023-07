Concert AKM – Pop & Folk au Maraîcher La Bassière Collonges-la-Rouge, 24 août 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Le Maraîcher est très heureux d’accueillir à nouveau AKM, le jeudi 24 aout 2023 !

D’origine corrézienne, Akm est une jeune artiste de 24 ans basée maintenant à Bordeaux. Auteure-compositrice-interprète, ses chansons (principalement en français) tanguent entre la pop et la folk. Dans un univers tendre et rempli d’émotions, elle nous propose un voyage à travers ses sentiments..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

La Bassière

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Le Maraîcher is delighted to welcome AKM back on Thursday, August 24, 2023!

Originally from Correze, Akm is a 24-year-old artist now based in Bordeaux. A singer-songwriter, her songs (mainly in French) veer between pop and folk. In a tender, emotionally-charged universe, she takes us on a journey through her feelings.

Le Maraîcher se complace en dar la bienvenida a AKM el jueves 24 de agosto de 2023

Originaria de Correze, Akm es una artista de 24 años afincada en Burdeos. Cantautora, sus canciones (principalmente en francés) oscilan entre el pop y el folk. En un universo tierno y lleno de emoción, nos hace viajar a través de sus sentimientos.

Der Gemüsehändler freut sich sehr, AKM am Donnerstag, dem 24. August 2023, wieder begrüßen zu dürfen!

Akm, die aus der Region Corrèze stammt, ist eine 24-jährige Künstlerin, die jetzt in Bordeaux lebt. Ihre Lieder (hauptsächlich auf Französisch) bewegen sich zwischen Pop und Folk. In einem zarten Universum voller Emotionen lädt sie uns zu einer Reise durch ihre Gefühle ein.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme