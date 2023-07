Concert au Maraîcher – Smarty & Crunch La Bassière Collonges-la-Rouge, 13 juillet 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Smarty & Crush, c’est un duo électro acoustique de reprises orientées rock en passant par la variété française, la pop rock, le jazz … (Eric Clapton, les Beatles, Jimi Hendrix, Louis Attaque, Nino Ferrer …)..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

La Bassière

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Smarty & Crush is an electro-acoustic duo featuring rock-oriented covers of French variety, pop rock and jazz (Eric Clapton, the Beatles, Jimi Hendrix, Louis Attaque, Nino Ferrer, etc.).

Smarty & Crush son un dúo electroacústico que toca versiones orientadas al rock de variété francés, pop rock y jazz (Eric Clapton, los Beatles, Jimi Hendrix, Louis Attaque, Nino Ferrer, etc.).

Smarty & Crush ist ein akustisches Elektro-Duo mit rockorientierten Coverversionen, die über die französische Varietät, den Pop-Rock und den Jazz gehen… (Eric Clapton, die Beatles, Jimi Hendrix, Louis Attaque, Nino Ferrer…).

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme