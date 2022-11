Festival Humour en Wepp Salle vox 2000 La bassée Catégories d’évènement: La Bassée

Nord

Festival Humour en Wepp Salle vox 2000, 3 mars 2023 20:00, La bassée. 3 – 26 mars 2023 Sur place https://humourenweppes.ville-labassee.fr/, humourenweppes@gmail.com

Cette année on se retrouve pour la 11ème édition du Festival Humour en Weppes :) Au programme :

– Marianne James

– Laurent Baffie

– Arnaud Demanche

– Olivier de Benoist

– Gérémy Crédeville

– Erick Baert

– Sellig

– les Désaxés Ainsi que la découverte de jeunes talents prometteurs ! Salle vox 2000 17 Avenue Jean Baptiste lebas 59480 La bassée Centre Nord vendredi 3 mars 2023 – 20h00 à 21h30

samedi 4 mars 2023 – 20h00 à 21h30

dimanche 5 mars 2023 – 17h00 à 18h30

vendredi 10 mars 2023 – 08h30 à 09h00

samedi 11 mars 2023 – 20h00 à 21h30

dimanche 12 mars 2023 – 16h00 à 17h30

vendredi 17 mars 2023 – 08h30 à 09h00

samedi 18 mars 2023 – 20h00 à 21h30

dimanche 19 mars 2023 – 16h00 à 17h30

dimanche 19 mars 2023 – 19h30 à 21h00

vendredi 24 mars 2023 – 08h30 à 09h00

vendredi 24 mars 2023 – 20h00 à 21h30

samedi 25 mars 2023 – 20h00 à 21h30

dimanche 26 mars 2023 – 17h00 à 18h30

