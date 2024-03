La Basse Plante sur la pointe des pieds Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Pau, samedi 1 juin 2024.

La Basse Plante sur la pointe des pieds La Basse Plante sur la pointe des pieds 1 et 2 juin Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la Basse Plante, en autonomie, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T08:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La Basse Plante sur la pointe des pieds

Un parcours sensoriel sans chaussures ni chaussettes

Partez à la découverte de la nature par le toucher… de la plante des pieds !

Les jardiniers du château de Pau ont pour l’occasion aménagé un parcours dans la Basse-Plante, espace vert planté de tilleuls, de platanes et de châtaigniers, interdit aux chiens, lieu idéal pour accueillir un atelier sensoriel pour petits et grands.

Retrouvez les sensations du sol : chatouillis des herbes, rugosité des écorces ou douceur du sable et redéfinissez un nouvel équilibre. Une expérience aux vertus psychiques et thérapeutiques…

Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon.

Superficie : 22 ha.

