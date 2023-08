Bal Pirate #62 – La Basse Cour La Basse Cour Rennes, 27 août 2023, Rennes.

Bal Pirate #62 – La Basse Cour Dimanche 27 août, 16h00 La Basse Cour Gratuit

Dans le jardin mystérieux où la brise danse à l’horizon,

Les pirates intrépides viennent avec passion.

Au son des vagues musicales, leurs pieds foulent le sol,

Sous les étoiles scintillantes, une soirée de rêve s’envole.

Sur ce sol fertile, la fête germe et grandit,

Un jardin de plaisirs, où l’aventure s’épanouit.



Dans ce coin de paradis, entre jardinage et trésors cachés, le bal pirate enflamme les cœurs, une nuit étoilée.



Alors hissez les voiles et dansez maintenant!

La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

