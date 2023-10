MARCHÉ FESTIF #5 La Basse Cour Rennes, 27 août 2023, Rennes.

De 12h à 19h

Le Marché Festif est un marché de produits locaux, animé et organisé par des bénévoles, en partenariat avec le Jardin des Mille Pas. C’est aussi un moment de partage, de musique, de rencontres et d’échange autour de l’alimentation saine et de son accessibilité.

Cette année, nouveauté ! La Basse Cour vous propose un pique-nique paysan, en remplissant votre panier directement auprès des producteur.rices, pour une dégustation sur place.

Le marché ouvrira ses portes à 12h puis la journée débutera en douceur avec An Abhain et son folk planant, teinté de mélodies celtiques. Une voix pure et cristalline et un univers bien à elle pour passer un bon début d’après-midi. Puis à 16h débuterons les festivités du 62 ème Bal Pirate. Le marché festif fermera ses portes à 19h.

En partenariat avec le Jardin des Mille Pas.

* En fonction des moyens de chacun.e, le prix libre permet de soutenir toute la programmation et les artistes et de faire durer le projet de La Basse Cour !

La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

