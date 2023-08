DJ SET | Le Pays de Waquse La Basse Cour Rennes, 25 août 2023, Rennes.

DJ SET | Le Pays de Waquse Vendredi 25 août, 20h00 La Basse Cour Gratuit

Dans Le Pays De Waquse se cachent le Dj Set d’Amaury Cornut et de Hugo Saulnier qui sont amis d’enfance. Ce n’est pas rien. Et même ça change tout. On sent dans leurs sets toute la complicité de ceux qui reconduisent ad vitam leurs premier jeux. Ne ratez pas leurs beaux échanges malicieux, égarants, sur-excitants. Vous y découvrirez de superbes raretés remontées des bas-fonds érogènes de la deep-house la plus psyché, du field recording et des fondus désarmants

Les sélections de ces deux amoureux du vinyle résultent d’un digging passionné et cherchent à porter une oreille différente sur les musiques ordinairement destinées au club. Elles s’adressent alors à un public curieux, désireux de découvertes, et tendent à effacer la frontière entre la musique pour la danse et la musique pour l’écoute.

Deep House Vinyle only

La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T20:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:00:00+02:00

