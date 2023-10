Dj Set | Dj Balkaliente | La Basse Cour La Basse Cour Rennes, 18 août 2023, Rennes.

Dj Set | Dj Balkaliente | La Basse Cour Vendredi 18 août, 20h30 La Basse Cour Gratuit

20h30

Musicien tromboniste de la scène world/alternative, Dj Balkaliente propose des sets bouillonnants d’énergie épicés par la chaleur de son instrument pour soulever le dancefloor. A chaque sortie, cet agitateur musical s’attaque à l’enivrante Cumbia sud-américaine, recycle les Balkan Beats les plus acides, sans oublier de naviguer vers les consonances Afros/Brazil/Ska/Drum’n’Bass/Indian/Electro-World/Reggae & more. Un savoureux mélange qui brise les frontières, invite à l’ailleurs, et qui n’a qu’un seul but : faire crépiter la piste avant de la transformer en véritable cyclone dévastateur où les corps lâchent prise! A son actif déjà plus de 300 concerts, des salles Parisiennes prestigieuses (Cabaret Sauvage, La Dame de Canton, La Java, l’Alimentation Générale, La Bellevilloise..), des premières parties XXL (La Yegros, E.Kusturica, G.Bregovic, Shantel, La Caravane Passe..), de nombreux festivals, deux tournées sur l’île de la Réunion, des mariages et bien sur les cafés concerts qu’il sillonne toute l’année aux quatre coins de l’hexagone. Ce qui est sur, c’est qu’il vaut mieux avoir de la gomme sous les chaussures lorsque ce Dj « endiablé » [Télérama] est de passage!!

La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T20:30:00+02:00 – 2023-08-18T22:30:00+02:00

