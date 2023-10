Cet évènement est passé Goûter familial & voyage musical La Basse Cour Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Goûter familial & voyage musical La Basse Cour Rennes, 5 juillet 2023, Rennes. Goûter familial & voyage musical Mercredi 5 juillet, 16h00 La Basse Cour Gratuit Tous les premiers mercredis du mois à La Basse Cour ! L’invitée du jour : Marizik qui offrira aux enfants une expérience musicale interactive autour de « Lisette l’Aigrette » et des chansons du monde entier. La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

