Saint-Quentin visite Basilique La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin, 17 septembre 2023, Saint-Quentin. visite Basilique Dimanche 17 septembre, 14h00 La Basilique de Saint-Quentin entrée libre Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du XXIe, voyagez dans le temps à travers cette aventure humaine. La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne Hauts-de-France Basilique du XII ème siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

