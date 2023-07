Visite de l’Orgue de la Basilique La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Visite de l’Orgue de la Basilique La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin, 16 septembre 2023, Saint-Quentin. Visite de l’Orgue de la Basilique 16 et 17 septembre La Basilique de Saint-Quentin sur inscription Venez découvrir l’orgue restauré de la Basilique – organes intérieurs – consoles et claviers – jeu de l’organiste – palette sonore de l’instrument La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}] Basilique du XII ème siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ville de Saint-Quentin Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu La Basilique de Saint-Quentin Adresse La Basilique 02100 Saint-Quentin Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/