Nord

le samedi 2 juillet à 18:30

**De 18H30 à MINUIT** La cathédrale vous accueille à la lueur de la bougie. Venez (re)découvrir ce magnifique monument religieux néo-gothique fortement lié à l’histoire de la Ville de Lille, qui ne laisse personne indifférent devant sa surprenante façade contemporaine translucide. Venez admirer l’exposition _**”LES CHAPELLES DU MELANTOIS, aquarelles de Thérèse VERSAVEL”**_ visible dans la Chapelle du Sacré-Cœur. **18H30** Concert du lancement de l’édition 2022 du festival LES ESTIVALES DE LA TREILLE avec les “Amis de la Cathédrale ND de la Treille **20H30** Balade musicale avec Théo HOORMEAN & Gaétan QUILLE **21H30** Visite de l’exposition Saison Estivale 2022 du CENTRE D’ART SACRé DE LILLE **22H30** Visite Insolite de la Cathédrale avec les “Amis de la Cathédrale ND de la Treille **23H30** Office des complies

Entrée libre

La Cathédrale de Lille vous accueille en nocturne à la lueur de la bougie avec une programmation éclectique dans le cadre de l’édition 2022 de “La Nuit des églises”. Basilique – Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille Lille Vieux-Lille Nord

2022-07-02T18:30:00 2022-07-02T23:55:00

