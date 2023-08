Soirées concerts à La Base Valence La Base Valence, 9 septembre 2023, Valence.

Soirées concerts à La Base Valence 9 septembre – 25 novembre, les samedis La Base Entrée libre

Samedi 9 Septembre :

20 h 30 – Alamanon (folk, guinguette, répertoire français)

Fin de soirée DJ Tanaken for the MIXES…

Samedi 23 Septembre :

20 h 30 – Milo-Batie (épopée poétique, afro)

Fin de soirée LIPA-Friends for the MIXES…

Samedi 07 Octobre :

20 h 30 – Ante… (chansons, acoustique, roots)

Fin de soirée Pince-Thierry for the MIXES…

Samedi 21 Octobre :

20 h 30 – Madame-Bert (Rap, DuB, électro)

Fin de soirée LIPA-Friends for the MIXES…

Samedi 11 Novembre :

à partir de 20 h 30 :

Soirée complète avec l’animateur radio de Radio-Méga : Prince Thierry.

Samedi 25 Novembre :

20 h 30 jusqu’à fin de soirée : Le Family West Sound & Leurs AMIS.

Reggae, Dancehall, Sound-system

La Base 60 Rue des Alpes, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Bar, restaurant & service drive

