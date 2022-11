Fest-Noz du Téléthon 2022 La Base Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Fest-Noz du Téléthon 2022 La Base, 2 décembre 2022, Lorient. Fest-Noz du Téléthon 2022 Vendredi 2 décembre, 20h00 La Base

7€

Fest-Noz au profit du Téléthon, avec Arvest, Le Bot/Cosquer, Le Normand/Pinc, les sonneurs de Spered Kewenn et le groupe Courants d’airs. La Base Lorient La Base, rue roland marillot Lanveur Lorient 56100 Morbihan Bretagne La Ville de Lorient fait partie des quatre villes ambassadrices du Téléthon 2022 ! Elle sera mise à l’honneur sur les chaînes de France Télévisions, les 2 et 3 décembre 2022.

Pour l’occasion, elle organise, en partenariat avec Emglev Bro an Oriant, divers animations à la Base, dont un grand Fest-Noz au profit du Téléthon, le vendredi 2 décembre 2022 à partir de 20h.

Seront présents sur scène : Arvest, Le Bot/Cosquer, Le Normand/Pinc, les sonneurs de Spered Kewenn et le groupe Courants d’airs.

