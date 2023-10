Octobre rose : match UST vs Basket Seychois Barthelemeen La Base Le Temple-sur-Lot, 21 octobre 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Dans le cadre d’Octobre rose, la commune du Temple-sur-Lot propose un match de l’US Templaise vs Seyche ! D2 Séniors 2

Rendez-vous à la Base, salle 2001.

Entrée payante au profit d’octobre rose.

Retransmissions 1/2 finale rugby sur grand écran.

Buvette, restauration..

2023-10-21

La Base

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, the commune of Temple-sur-Lot is hosting a US Templaise vs Seyche match! D2 Seniors 2

Meet at La Base, salle 2001.

Admission charged in aid of Pink October.

1/2 final rugby broadcast on big screen.

Refreshments and catering.

¡En el marco de la campaña Octubre Rosa, Le Temple-sur-Lot acoge un partido entre US Templaise y Seyche! D2 Seniors 2

Encuentro en la Base, sala 2001.

Entrada gratuita a beneficio de Octubre Rosa.

Retransmisión de 1/2 final de rugby en pantalla gigante.

Refrescos y comida.

Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet die Gemeinde Temple-sur-Lot ein Spiel von US Templaise vs Seyche an! D2 Senioren 2

Treffpunkt: La Base, Raum 2001.

Eintrittsgeld zugunsten des Rosa Oktobers.

Übertragungen 1/2 Finale Rugby auf Großbildschirm.

Getränke und Speisen.

